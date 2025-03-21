Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الأميركية: نؤيد حكومة "متعددة الأطياف تحارب الإرهاب" في سوريا

Lebanon 24
21-03-2025 | 14:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
معتصم النهار بتصريحات نارية: "انا أكتر ممثل سوري تحارب" (فيديو)
lebanon 24
21/03/2025 23:03:59 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب مؤيد للأكراد يقول لرويترز: أوجلان على اتصال بالدولة التركية والمحادثات جارية على مستويات متعددة
lebanon 24
21/03/2025 23:03:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية تقول إن مبادرة أوجلان قد "توقف الإرهاب وتعزز الأمن في تركيا"
lebanon 24
21/03/2025 23:03:59 Lebanon 24 Lebanon 24
عون وسلام لا يؤيدان تشكيل "حكومة أمر واقع"
lebanon 24
21/03/2025 23:03:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:49 | 2025-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:49 | 2025-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:38 | 2025-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:35 | 2025-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:29 | 2025-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:49 | 2025-03-21
16:49 | 2025-03-21
16:38 | 2025-03-21
16:35 | 2025-03-21
16:29 | 2025-03-21
16:22 | 2025-03-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24