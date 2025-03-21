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زعيم المعارضة الإسرائيلية لابيد: إن لم تحترم الحكومة قرار المحكمة العليا بشأن تجميد قرار إقالة رئيس الشاباك فعلينا إعلان إضراب شامل وشل الكنيست والاقتصاد والدولة
Lebanon 24
21-03-2025
|
15:16
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