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"سكاي نيوز" عن مصدر عسكري إسرائيلي: هدفنا هو توعية ترامب بأن إيران على وشك امتلاك قنبلة نووية ولا يمكننا غض الطرف عن ذلك

Lebanon 24
21-03-2025 | 15:41
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