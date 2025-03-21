Advertisement

أخبار عاجلة

هآرتس: رئيس الأركان الجديد إيال زامير يعتقد أن خطته من شأنها تحقيق هدف الحرب بالقضاء على حماس كليا

Lebanon 24
21-03-2025 | 15:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
صحيفة هآرتس نقلا عن مصادر إسرائيلية: نتنياهو وكاتس سيعلنان قريبا تعيين إيال زامير رئيسا للأركان
lebanon 24
22/03/2025 01:17:08 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير: سنوجه لأعدائنا الذين دمروا وذبحوا واغتصبوا ضربة قاضية
lebanon 24
22/03/2025 01:17:08 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير: سنبيد العدو ولن نتوقف حتى نعيد كل المخطوفين وهذا واجبنا الأخلاقي
lebanon 24
22/03/2025 01:17:08 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة توافق على تعيين إيال زامير رئيسا جديدا لأركان الجيش الإسرائيلي
lebanon 24
22/03/2025 01:17:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:05 | 2025-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:03 | 2025-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:54 | 2025-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:51 | 2025-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:51 | 2025-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:05 | 2025-03-21
19:03 | 2025-03-21
18:54 | 2025-03-21
18:51 | 2025-03-21
18:51 | 2025-03-21
18:49 | 2025-03-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24