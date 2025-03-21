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نيويورك تايمز عن وثائق: إدارة ترامب تطالب مومودو تال طالب الدكتوراة بجامعة كورنيل بتسليم نفسه بسبب مناصرته لغزة

Lebanon 24
21-03-2025 | 16:00
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