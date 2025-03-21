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القناة 12 عن مصدر إسرائيلي مطلع: سننزلق إلى عودة كاملة للحرب إن لم نتوصل لاتفاق قريب

Lebanon 24
21-03-2025 | 16:22
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