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ويتكوف: روبيو وزير خارجية متميّز ونعمل معاً بتناغم تام وما نشرته سي إن إن غير صحيح إطلاقاً

Lebanon 24
21-03-2025 | 18:16
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