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ترمب: نتقدّم نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا وأجرينا اليوم بعض المحادثات المفيدة وربما نتمكن من إيقاف مسار الموت بأوكرانيا في أقرب وقت ممكن

Lebanon 24
21-03-2025 | 18:29
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