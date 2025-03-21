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سريع: مطار بن غوريون أصبح غير آمن لحركة الملاحة الجوية وسيستمر كذلك حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصارِ عنها

Lebanon 24
21-03-2025 | 18:51
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