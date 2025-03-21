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ويتكوف: رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري شخص مميّز حقاً ومحترم ويسعى لما فيه الخير لشعبه

Lebanon 24
21-03-2025 | 19:03
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