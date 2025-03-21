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قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس في الضفة الغربية من حاجز عورتا جنوبي المدينة

Lebanon 24
21-03-2025 | 20:06
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