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وزير الدفاع الإسرائيلي: الحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية الهجمات الصاروخية من أراضيها

Lebanon 24
22-03-2025 | 02:27
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