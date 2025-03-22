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وزير الدفاع الإسرائيلي بعد إطلاق صواريخ: المطلة مقابل بيروت.. وعدنا بالأمن وسنفي
Lebanon 24
22-03-2025
|
02:34
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