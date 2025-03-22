سلام أجرى اتصالاً بوزير الدفاع مشدداً على ضرورة اتخاذ كل الاجراءات الأمنية والعسكرية اللازمة بما يؤكد أن الدولة وحدها هي من يمتلك قرار الحرب والسلم

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