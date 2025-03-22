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أفيغدور ليبرمان: صواريخ من غزة واليمن ولبنان في يوم واحد ورئيس وزراء 7 تشرين الاول يشكل خطرا على أمن إسرائيل

Lebanon 24
22-03-2025 | 03:49
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