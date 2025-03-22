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ويتكوف: الشرع تغيّر وتطبيع العلاقات بين لبنان وسوريا مع إسرائيل أصبح احتمالاً حقيقياً

Lebanon 24
22-03-2025 | 04:48
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