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الرئيس عون: ما حصل اليوم في الجنوب وما يستمر هناك منذ 18 شباط الماضي يشكل اعتداءً متمادياً على لبنان وضرباً لمشروع انقاذه

Lebanon 24
22-03-2025 | 05:19
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