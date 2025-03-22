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الرئيس عون دعا لجنة المراقبة والجيش إلى متابعة ما يحصل بجدية قصوى لتلافي أي تداعيات وضبط أي خرق او تسيّب يمكن ان يهدد الوطن

Lebanon 24
22-03-2025 | 05:22
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