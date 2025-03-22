ميقاتي: هدى شديد كانت موضوعية وحيادية وكانت تكتب كلمة الحق ونحنُ بحاجة إلى أشخاص مثل هدى التي كانت إنسانة بكل ما للكلمة من معنى والفراق صعب

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