Advertisement

أخبار عاجلة

نتنياهو: الحكومة اللبنانية مسؤولة عن كل ما يحدث على أراضيها

Lebanon 24
22-03-2025 | 06:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الإسرائيلي: الحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية الهجمات الصاروخية من أراضيها
lebanon 24
22/03/2025 22:32:55 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي: حكومة لبنان تتحمل المسؤولية عن كل ما يجري على أراضيها
lebanon 24
22/03/2025 22:32:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام: تلتزم الحكومة تحرير كل الاراضي اللبنانية وواجب احتكار الدولة لحمل السلاح وبسط قوتها حصرا
lebanon 24
22/03/2025 22:32:55 Lebanon 24 Lebanon 24
قبلان: أهنئ الحكومة على ما قالته بشأن التزام الدولة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من العدو الإسرائيلي
lebanon 24
22/03/2025 22:32:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:31 | 2025-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:23 | 2025-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:23 | 2025-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:19 | 2025-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:11 | 2025-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2025-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:31 | 2025-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2025-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:58 | 2025-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2025-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:31 | 2025-03-22
16:23 | 2025-03-22
16:23 | 2025-03-22
16:19 | 2025-03-22
16:11 | 2025-03-22
16:09 | 2025-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24