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وزير الخارجية المصري يؤكد لنظيره اللبناني ضرورة وقف الأعمال العدائية جنوبي لبنان

Lebanon 24
22-03-2025 | 10:14
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