17
o
بيروت
20
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
10
o
بشري
12
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الولايات المتحدة تلغي مكافأة القبض على وزير داخلية طالبان سراج الدين حقاني
Lebanon 24
22-03-2025
|
12:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
واشنطن تلغي مكافأة الـ10 ملايين دولار مقابل معلومات عن هذا القيادي
Lebanon 24
واشنطن تلغي مكافأة الـ10 ملايين دولار مقابل معلومات عن هذا القيادي
23/03/2025 10:51:25
23/03/2025 10:51:25
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: سنلغي التأشيرات والبطاقات الخضراء لمؤيدي حماس في الولايات المتحدة حتى يمكن ترحيلهم
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: سنلغي التأشيرات والبطاقات الخضراء لمؤيدي حماس في الولايات المتحدة حتى يمكن ترحيلهم
23/03/2025 10:51:25
23/03/2025 10:51:25
Lebanon 24
Lebanon 24
إدارة ترامب تلغي وضع الحماية المؤقتة لأكثر من 300 ألف فنزويلي في الولايات المتحدة
Lebanon 24
إدارة ترامب تلغي وضع الحماية المؤقتة لأكثر من 300 ألف فنزويلي في الولايات المتحدة
23/03/2025 10:51:25
23/03/2025 10:51:25
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الداخلية استقبل سفراء الولايات المتحدة ومصر والأردن والاتحاد الأوروبي
Lebanon 24
وزير الداخلية استقبل سفراء الولايات المتحدة ومصر والأردن والاتحاد الأوروبي
23/03/2025 10:51:25
23/03/2025 10:51:25
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مصرف سوريا المركزي يعلن تخفيض سعر صرف الليرة أمام الدولار الأميركي إلى 12 ألف ليرة
Lebanon 24
مصرف سوريا المركزي يعلن تخفيض سعر صرف الليرة أمام الدولار الأميركي إلى 12 ألف ليرة
04:43 | 2025-03-23
23/03/2025 04:43:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بلومبرغ عن مصادر: روسيا حددت مطالب متشددة لأي اتفاق تشمل وقف إمداد أوكرانيا بالأسلحة وهو ما ترفضه كييف
Lebanon 24
بلومبرغ عن مصادر: روسيا حددت مطالب متشددة لأي اتفاق تشمل وقف إمداد أوكرانيا بالأسلحة وهو ما ترفضه كييف
04:41 | 2025-03-23
23/03/2025 04:41:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي: آن الأوان لنبدأ معا في تنقية الذاكرة عبر المصارحة والمصالحة ومن الضروري العمل معا في الأمور الجوهرية
Lebanon 24
الراعي: آن الأوان لنبدأ معا في تنقية الذاكرة عبر المصارحة والمصالحة ومن الضروري العمل معا في الأمور الجوهرية
04:41 | 2025-03-23
23/03/2025 04:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي في عظة الاحد: كلمة رئيس الجمهورية وجدانية في الإفطار واستنتج من مقدمة الدستور ان شرعية اي سلطة في الدولة هي ان نكون معا ونفرح معا ونقاوم معا ونكون جميعا تحت سقف الميثاق
Lebanon 24
الراعي في عظة الاحد: كلمة رئيس الجمهورية وجدانية في الإفطار واستنتج من مقدمة الدستور ان شرعية اي سلطة في الدولة هي ان نكون معا ونفرح معا ونقاوم معا ونكون جميعا تحت سقف الميثاق
04:39 | 2025-03-23
23/03/2025 04:39:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الفلسطينية: ندين إنشاء إدارة إسرائيلية عسكرية لتسهيل تهجير شعبنا من قطاع غزة
Lebanon 24
الخارجية الفلسطينية: ندين إنشاء إدارة إسرائيلية عسكرية لتسهيل تهجير شعبنا من قطاع غزة
04:37 | 2025-03-23
23/03/2025 04:37:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
في عيد الأم... إليكم ما قالته زينب فياض عن والدتها هيفا وهبي (صورة)
Lebanon 24
في عيد الأم... إليكم ما قالته زينب فياض عن والدتها هيفا وهبي (صورة)
09:58 | 2025-03-22
22/03/2025 09:58:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم الفنان علي الديك... شقيقه تُوفي بأزمة قلبيّة (صورة)
Lebanon 24
الموت يُؤلم الفنان علي الديك... شقيقه تُوفي بأزمة قلبيّة (صورة)
08:31 | 2025-03-22
22/03/2025 08:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم بريّ كبير... إسرائيل تستعدّ لـ"الخطّة الكبيرة"
Lebanon 24
هجوم بريّ كبير... إسرائيل تستعدّ لـ"الخطّة الكبيرة"
09:12 | 2025-03-22
22/03/2025 09:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قصف الجنوب... إذاعة الجيش الإسرائيلي: هذا ما سيحدث في الساعات المُقبلة
Lebanon 24
بعد قصف الجنوب... إذاعة الجيش الإسرائيلي: هذا ما سيحدث في الساعات المُقبلة
07:52 | 2025-03-22
22/03/2025 07:52:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قررته إسرائيل بشأن لبنان.. إليكم آخر خبر
Lebanon 24
هذا ما قررته إسرائيل بشأن لبنان.. إليكم آخر خبر
13:46 | 2025-03-22
22/03/2025 01:46:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
04:43 | 2025-03-23
مصرف سوريا المركزي يعلن تخفيض سعر صرف الليرة أمام الدولار الأميركي إلى 12 ألف ليرة
04:41 | 2025-03-23
بلومبرغ عن مصادر: روسيا حددت مطالب متشددة لأي اتفاق تشمل وقف إمداد أوكرانيا بالأسلحة وهو ما ترفضه كييف
04:41 | 2025-03-23
الراعي: آن الأوان لنبدأ معا في تنقية الذاكرة عبر المصارحة والمصالحة ومن الضروري العمل معا في الأمور الجوهرية
04:39 | 2025-03-23
الراعي في عظة الاحد: كلمة رئيس الجمهورية وجدانية في الإفطار واستنتج من مقدمة الدستور ان شرعية اي سلطة في الدولة هي ان نكون معا ونفرح معا ونقاوم معا ونكون جميعا تحت سقف الميثاق
04:37 | 2025-03-23
الخارجية الفلسطينية: ندين إنشاء إدارة إسرائيلية عسكرية لتسهيل تهجير شعبنا من قطاع غزة
04:31 | 2025-03-23
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: نأمل أن يدرك الغرب أن الضغط على إيران ليس مؤثرا بل العكس
فيديو
على طريقة الأفلام.. بريطاني يحوّل زميله لأشلاء (فيديو وصور)
Lebanon 24
على طريقة الأفلام.. بريطاني يحوّل زميله لأشلاء (فيديو وصور)
15:00 | 2025-03-22
23/03/2025 10:51:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار زواجه.. هكذا رد أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار زواجه.. هكذا رد أحمد العوضي (فيديو)
15:00 | 2025-03-22
23/03/2025 10:51:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"حسبي الله ونعم الوكيل".. هل انفصل أحمد السقا عن زوجته؟ (فيديو)
Lebanon 24
"حسبي الله ونعم الوكيل".. هل انفصل أحمد السقا عن زوجته؟ (فيديو)
05:47 | 2025-03-22
23/03/2025 10:51:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24