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القناة 12 الإسرائيلية: خلال 48 ساعة سيدفع الجيش بمزيد من القوات إلى غزة لتوسيع العمليات العسكرية

Lebanon 24
22-03-2025 | 12:32
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