Advertisement

أخبار عاجلة

هيئة البث الإسرائيلية: مجلس الوزراء المصغر سيعقد مساء اليوم جلسة تتناول القتال في غزة ومفاوضات استعادة الرهائن

Lebanon 24
22-03-2025 | 13:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: اجتماع المجلس الوزاري المصغر عصر اليوم سيحدد حجم التفويض الذي سيمنح لطاقم التفاوض
lebanon 24
23/03/2025 10:52:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يجتمع مساء اليوم لبحث التطورات في غزة
lebanon 24
23/03/2025 10:52:44 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يستعد لعودة القتال في غزة وعدم علمه بمكان المختطفين يمثل عائقا
lebanon 24
23/03/2025 10:52:44 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة تصوّت في اجتماعها مساء اليوم على إقالة رئيس الشاباك
lebanon 24
23/03/2025 10:52:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:43 | 2025-03-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2025-03-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2025-03-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2025-03-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:37 | 2025-03-23 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:43 | 2025-03-23
04:41 | 2025-03-23
04:41 | 2025-03-23
04:39 | 2025-03-23
04:37 | 2025-03-23
04:31 | 2025-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24