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وزير الخارجية الإيراني: نطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف إشعال الكيان الصهيوني للحروب في المنطقة

Lebanon 24
22-03-2025 | 13:37
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