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رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يبحثان في القاهرة تعزيز العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون بين البلدين

Lebanon 24
22-03-2025 | 14:12
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