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يديعوت أحرونوت عن مصادر مطلعة: الضغط العسكري هو مسار اضطررنا إليه لأن حماس توقفت عن التفاوض بفعالية

Lebanon 24
22-03-2025 | 16:23
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