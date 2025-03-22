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مكتب إعلام الأسرى: عدد الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال منذ بداية الحرب أكثر من 770 من الضفة الغربية فقط

Lebanon 24
22-03-2025 | 17:41
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