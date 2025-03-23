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ارتفاع عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي المتواصل على جنوبي قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى أكثر من 20 (الجزيرة)

Lebanon 24
23-03-2025 | 00:34
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