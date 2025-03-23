Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الوزراء البريطاني: بدون ضمانات أمنية فإن بوتين سينتهك الاتفاق بشأن أوكرانيا في الوقت الذي يناسبه

Lebanon 24
23-03-2025 | 01:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء البريطاني: بوتين سينتهك أي اتفاق سلام ما لم تحصل أوكرانيا على ضمانات أمنية قوية
lebanon 24
23/03/2025 11:00:44 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء البريطاني: نرفض أي اتفاق ضعيف بشأن أوكرانيا يمكن لروسيا أن تنتهكه بسهولة
lebanon 24
23/03/2025 11:00:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع البريطاني: يجب أن تنضم أوكرانيا لحلف الناتو والسلام في أوكرانيا يستلزم ضمانات أمنية أميركية
lebanon 24
23/03/2025 11:00:44 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: ناقشت مع رئيس الوزراء البريطاني ضمانات أمنية موثوقة
lebanon 24
23/03/2025 11:00:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:56 | 2025-03-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:43 | 2025-03-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2025-03-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2025-03-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2025-03-23 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:56 | 2025-03-23
04:43 | 2025-03-23
04:41 | 2025-03-23
04:41 | 2025-03-23
04:39 | 2025-03-23
04:37 | 2025-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24