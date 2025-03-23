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القناة 15 عن وزير الأمن الإسرائيلي: سنسمح لأي مقيم في غزة يرغب في الانتقال طواعية إلى دولة ثالثة أن يفعل ذلك

Lebanon 24
23-03-2025 | 01:25
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