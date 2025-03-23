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هيئة الطيران المدني الصومالي: تحطم طائرة مدنية غرب مقديشو كانت في رحلة داخلية ومقتل 5 أشخاص كانوا على متنها

Lebanon 24
23-03-2025 | 02:38
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