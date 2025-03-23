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الجيش الإسرائيلي: بدأنا أمس عملية برية في بيت حانون لاستهداف البنى التحتية لحماس وتوسيع المنطقة الآمنة

Lebanon 24
23-03-2025 | 03:31
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