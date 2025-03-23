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وزير الخارجية الإيراني: قولنا لا للتفاوض مع واشنطن ليس عنادا بل نتيجة لتاريخ وتجارب سابقة

Lebanon 24
23-03-2025 | 03:33
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