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هآرتس عن والدة جندي أسير: هناك 24 مختطفا على قيد الحياة بغزة تخلت عنهم الحكومة من أجل العودة إلى القتال

Lebanon 24
23-03-2025 | 03:39
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