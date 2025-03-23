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وزير الخارجية الإيراني: رسالتنا هي أن تبذل حكومة سوريا كل جهدها لتحقيق الاستقرار وتجنب وقوع خسائر بين المدنيين

Lebanon 24
23-03-2025 | 04:07
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