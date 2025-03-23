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بلومبرغ عن مصادر: روسيا حددت مطالب متشددة لأي اتفاق تشمل وقف إمداد أوكرانيا بالأسلحة وهو ما ترفضه كييف

Lebanon 24
23-03-2025 | 04:41
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