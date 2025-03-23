Advertisement

أخبار عاجلة

وكالة إنترفاكس عن الكرملين: الاتصال الهاتفي بين بوتين وترمب كان خطوة نحو لقاء مباشر

Lebanon 24
23-03-2025 | 05:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الكرملين: اتصال بوتين وترمب كان خطوة نحو لقاء مباشر والمحادثات في السعودية ستكون كذلك
lebanon 24
23/03/2025 17:08:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين عن اتصال بوتين وترامب: خطوة نحو لقاء مباشر
lebanon 24
23/03/2025 17:08:12 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب الرئيس الأوكراني: الاتصال الهاتفي بين زيلينسكي وترمب استمر نحو ساعة
lebanon 24
23/03/2025 17:08:12 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن مصدر مطلع: اتصال هاتفي بين مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ونظيره الروسي
lebanon 24
23/03/2025 17:08:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:07 | 2025-03-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:39 | 2025-03-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:37 | 2025-03-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:18 | 2025-03-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:16 | 2025-03-23 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:07 | 2025-03-23
10:39 | 2025-03-23
10:37 | 2025-03-23
10:18 | 2025-03-23
10:16 | 2025-03-23
10:09 | 2025-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24