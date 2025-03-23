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هآرتس: من المتوقع أن تتغيب المستشارة القضائية عن اجتماع الحكومة اليوم بشأن إقالتها

Lebanon 24
23-03-2025 | 05:53
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