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حماس: نستنكر التصريحات العنصرية للإرهابي المتطرف سموتريتش التي دعا فيها إلى توسيع وتطبيع الاستيطان في الضفة

Lebanon 24
23-03-2025 | 05:53
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