الرقيم البطريركي في الصلاة الجنائزية لراحة نفس الاعلامية هدى شديد: ولدت وتربت على القيم الروحية والاخلاقية والعلم الاعلامي والتخصص في العلوم السياسية ونشأت الى جانب شقيقين و6 شقيقات نسجت معهم أجمل علاقات الاخوة

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