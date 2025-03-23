الرقيم البطريركي في الصلاة الجنائزية لراحة نفس الاعلامية هدى شديد: ها مرض السرطان يدق بابها في عز عطاءاتها وواجهته بشجاعة وعاودها بعد سنوات وعاودت مسيرة العلاج ولم تستسلم

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