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الرقيم البطريركي في الصلاة الجنائزية لراحة نفس الاعلامية هدى شديد: اعرابا لكم عن عواطفنا الابوية واكراما لدفنها نوفد لكم سيادة أخينا المطران بولس عبد الساتر ليرأس بإسمنا الصلاة لراحة نفسها وينقل تعازينا الحارة

Lebanon 24
23-03-2025 | 07:31
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