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المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع: استهدفنا مطار "بن غوريون" في يافا المحتلة بصاروخ بالستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2"

Lebanon 24
23-03-2025 | 08:18
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