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"لبنان 24": اصابة مواطن بجروح جراء إلقاء محلقة اسرائيلية قنبلة على جرافة بالقرب منه في يارون كانت تعمل على رفع الركام

Lebanon 24
23-03-2025 | 08:54
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