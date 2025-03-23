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وزير الخارجية الإيراني: ندعو المجتمع الدولي للتحرك لوقف جرائم الكيان الصهيوني ومنع تفاقم انعدام الأمن بالمنطقة
Lebanon 24
23-03-2025
|
13:33
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