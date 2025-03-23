Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس الأوكراني: علينا أن ندفع بوتين إلى إصدار أمرا حقيقيا بوقف الضربات فمن أشعل هذه الحرب يجب أن يطفئها

Lebanon 24
23-03-2025 | 14:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس الأوكراني مخاطبا قادة الاتحاد الأوروبي: الضربات الروسية مستمر رغم تأكيد بوتين الاستعداد لوقفها
lebanon 24
24/03/2025 02:56:08 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين يدعو السلطات الأوكرانية لإصدار أوامر باستسلام القوات الأوكرانية في كورسك
lebanon 24
24/03/2025 02:56:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الأميركي: الرئيس ترامب يتفاوض من أجل السلام ووقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا
lebanon 24
24/03/2025 02:56:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: يتعين علينا أن نكثف دعمنا العسكري لكييف وإلا فسيدفع المزيد من الأوكرانيين ثمنا باهظا
lebanon 24
24/03/2025 02:56:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
20:34 | 2025-03-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:33 | 2025-03-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:31 | 2025-03-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:52 | 2025-03-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:42 | 2025-03-23 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:34 | 2025-03-23
20:33 | 2025-03-23
20:31 | 2025-03-23
19:52 | 2025-03-23
19:42 | 2025-03-23
19:37 | 2025-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24