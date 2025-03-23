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الخارجية الأردنية: نندد بإعلان إسرائيل إنشاء وكالة خاصة "للمغادرة الطوعية" تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة

Lebanon 24
23-03-2025 | 15:47
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