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"واشنطن بوست": الأوروبيون متخوفون من فرض بعض القيود على الأسلحة الأوروبية المنتجة باستخدام مكونات أميركية

Lebanon 24
23-03-2025 | 18:10
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