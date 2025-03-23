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"بلومبرغ": قضاة أميركيون أصدروا أحكاماً اعتبروا فيها أن الرئيس ترمب ربّما تجاوز سلطته بالتصرّف دون موافقة الكونغرس في بعض القضايا المرفوعة ضده

Lebanon 24
23-03-2025 | 19:30
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